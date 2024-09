Cinquefrondi accoglie i nuovi operatori del servizio civile

StrettoWeb

In seguito alla selezione prevista nell’ambito del Bando del Servizio Civile Universale, il 19 settembre 2024, a Cinquefrondi, ha preso avvio la nuova edizione all’insegna del benessere dei giovani e della città. Il Sindaco Michele Conia, l’Assessore alle Politiche Giovanili Roberta Manfrida e tutta l’amministrazione comunale hanno dato un caloroso benvenuto ai 16 nuovi volontari, spronandoli a partecipare attivamente alle iniziative sociali e culturali col fine di maturare maggior senso civico. Consapevole delle potenzialità del Servizio Civile, dal 2005 come Assessore alle Politiche Sociali, il Sindaco si è battuto per portare il Servizio Civile a Cinquefrondi e ha continuato a preoccuparsi nel tempo della sua attivazione.

I nuovi volontari, con grande entusiasmo, con dedizione e progetti innovativi si occuperanno di potenziare alcuni ambiti dell’attività amministrativa nonché a supportare gli anziani e i cittadini più fragili della comunità, a gestire eventi culturali, la Casa della Cultura, iniziative in linea con il progetto Viviamo Cinquefrondi,e attività in continuità con laboratori avviati nel corso della precedente annualità.

