“Dopo una sola stagione, e 16 presenze, è terminata l’avventura di Luka Krajnc con il Catanzaro. Il difensore, infatti, come comunica lo stesso club giallorosso, è stato ceduto a titolo definitivo alla NK Maribor, squadra che milita nel massimo campionato sloveno.

“A Luka vanno i ringraziamenti della società per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza in giallorosso e gli auguri per il raggiungimento di nuovi e importanti traguardi professionali con il suo nuovo club”, si legge.

