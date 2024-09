Catania, la tradizione popolare siciliana tra letteratura e iconografia: tre conferenze sul tema

StrettoWeb

In occasione del Summer Fest 2024, BCsicilia, in collaborazione con l’Archeoclub, propone l’11, il 14 e il 17 settembre alle ore 19,00, presso la GAM Galleria d’Arte Moderna in Via Castello Ursino, 32 a Catania tre serate, con ingresso gratuito, per scoprire la Tradizione popolare siciliana tra letteratura e iconografia. Relatori saranno Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania e Alessandra Romeo, Ricercatrice indipendente e divulgatrice culturale. Tre le conferenze proposte “Miti e leggende tra forma e colore”, “Storie di santi, storie di eroi” e “Ispirazione letteraria e imitazioni artistiche”. Nel primo incontro che si terrà mercoledì 11 settembre alle ore 19 sono previsti i saluti istituzionali di Giusi Liuzzo, Presidente Archeoclub Catania e Consigliere nazionale e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Negli tre serate il pubblico sarà accompagnato lungo un percorso basato sull’iconografia e sulla fonti letterarie, come fiabe, racconti brevi, poemi epici, poesie, canzoni, proverbi, al fine di dar vita nella mente degli spettatori alle immagini presenti sull’opere d’arte della tradizione siciliana, quali carretti, vasi, sculture, cartelloni dei cantastorie e dell’Opera dei pupi, pincisanti, vetri, ex voto, opere in cera, imbarcazioni. Negli incontri proposti: Miti e leggende tra forma e colore, si illustreranno le opere che hanno un tema figurativo tratto dal mito greco e dalle leggende popolari; nelle Storie di Santi, storie di eroi, il fulcro saranno le opere che hanno motivi agiografici e storici; mentre nell’incontro dal titolo Ispirazione letteraria e imitazioni artistiche, saranno mostrate le opere che hanno temi figurativi tratti dalla letteratura.

