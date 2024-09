Catania: salvato cavallo maltrattato dal proprietario che lo teneva chiuso in un garage

StrettoWeb

Il peggio è passato per questo povero cavallo che finalmente può essere coccolato da Daniela, poliziotta della Questura di Catania. Dopo aver subito maltrattamenti da parte di un uomo che lo teneva chiuso in un garage in condizioni igieniche pessime, il cavallo è stato affidato alle cure veterinarie e il proprietario del garage denunciato per maltrattamento di animali, proprio perché le condizioni incompatibili con la natura del cavallo hanno compromesso il benessere dell’animale che ha patito non poche sofferenze.

