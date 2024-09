Serie C, il Catania e la possibile penalizzazione: la previsione del Sindaco etneo

StrettoWeb

Sembrano essersi diradate le nubi che per alcune settimane hanno sorvolato l’Etna. E non per l’eruzione del vulcano, bensì per la questione fideiussione che ha movimentato l’estate del Catania targato Pelligra. Il patron ha rassicurato tutti, ribadendo il concetto nella conferenza stampa di lunedì e centrando diversi colpi di spessore negli ultimi giorni di mercato. La giornata perfetta si è poi chiusa con la vittoria contro il Benevento nel posticipo.

Eppure oggi, in seguito all’incontro tra il patron e il Sindaco Trantino, quest’ultimo si è lasciato andare a una previsione: “la squadra sembra avere una forza tale da poter colmare quel gap dovuto ad un’inevitabile penalizzazione“, le parole del primo cittadino etneo a Futura Production. Seppur risolta, la vicenda fideiussione potrebbe avere strascichi in classifica, secondo Trantino.

Tuttavia, ha aggiunto Trantino, “Pelligra ci ha detto quello che volevamo sentire e ha confermato l’impegno col Catania, un impegno che abbiamo già verificato in maniera tangibile nella partita con il Benevento. Abbiamo visto una squadra veramente competitiva, con una forza tale che speriamo ci aiuti a colmare quell’inevitabile divario che avremo dalle altre squadre per effetto di una penalizzazione che è prevedibile pensare arriverà. Questo per via di quanto accaduto al momento del rilascio della fideiussione”.

