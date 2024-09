Catania: molesta minorenne in spiaggia davanti gli occhi della sorella, arrestato

StrettoWeb

A Catania un 28enne è stato arrestato dalla Polizia per violenza sessuale nei confronti di una 15enne che era in compagnia della sorella di 18 anni sulla spiaggia del borgo marinaro di San Giovanni li Cuti. A chiamare la Polizia è stato il padre, in vacanza con la famiglia per qualche giorno in città, alla quale la figlia maggiorenne ha chiesto aiuto telefonicamente.

Ai poliziotti le due ragazze, nonostante scosse ed in lacrime, hanno raccontato di essere state avvicinate da un uomo di circa trent’anni che le aveva importunate con domande sulla loro situazione sentimentale, rivolgendo loro avances non gradite ed invitandole ripetutamente e con insistenza a fare il bagno in mare con lui e poi toccando la più piccola. Al termine delle indagini il pm ha disposto che l’uomo venisse condotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari. Il Gip ha convalidato l’arresto.

