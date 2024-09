A Catania una domenica “in città senza la mia auto”: area del centro chiusa al traffico | INFO

StrettoWeb

“In città senza la mia auto” è la manifestazione “car free day” che domenica 22 settembre coronerà il programma della Settimana europea della mobilità sostenibile promosso dall’Amministrazione Trantino di Catania con l’assessorato alla Mobilità guidato dal vicesindaco Paolo La Greca, e in questi giorni in corso di svolgimento. Il calendario della giornata, curato dall’ufficio comunale del Mobility Manager, si svilupperà domenica dalle 8 alle 14 nella piazza Piazza Federico di Svevia pedonalizzata e all’interno di una più ampia area del centro storico che sarà per l’occasione chiusa al traffico per una fruizione condivisa.

Passeggiate a piedi o in bicicletta, itinerari in monopattino, attività di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente, iniziative educativo-formative o promozionali saranno realizzate in piena sintonia con il tema “La condivisione degli spazi pubblici”, adottato per il 2024 dalla manifestazione promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente. Collaborano alla realizzazione degli eventi istituzioni, associazioni di settore, partner pubblici e privati. L’Amts presenterà alcune iniziative per la cittadinanza, come l’app “Amts Smart Ticketing, per la bigliettazione elettronica, e la Fce metterà a disposizione corse gratuite della metropolitana dalle ore 8.30 a fine servizio (ultime partenze Monte Po ore 21.56 e Stesicoro ore 22.30).

Il calendario delle iniziative

Questo il calendario delle iniziative previste dalle ore 8,30 alle ore 14,00 in Piazza Federico di Svevia, nello spazio compreso tra il parco antistante il Castello Ursino e la Chiesa San Sebastiano:

Minibus elettrico, messo a disposizione dall’Amts per attività espositivo-promozionali finalizzate anche a divulgare progetti dell’Amministrazione Comunale a cura dell’Ufficio del Mobility Manager di Area;

Stand/banchetto di Fiab Catania MontainBike Sicilia Asd per la promozione dell’uso della bicicletta in sicurezza;

Autobooks-Librincircolo della Direzione Cultura, dedicato ai libri e alla lettura; Banchetto dell’associazione Orione per attività didattico-educative e laboratoriali e di educazione ambientale/civica/stradale rivolte alla cittadinanza e in particolare ai ragazzi delle scuole;

Stand della Società Dott che effettua il servizio di Monopattini in sharing; Attività espositivo-promozionale “Test Ride”, con prova dei mezzi utilizzati nel servizio monopattini in sharing con il coinvolgimento dei cittadini;

Stand dell’Amts per la prova dei mezzi del servizio di Bike-Sharing con le bici del servizio “Amigo”.

Attività di mobilità sostenibile: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, con raduno in Piazza Federico di Svevia: Ciclopedalata a cura di Fiab Catania MontaInBike Sicilia A.S. dal titolo: “La città senza la mia auto – Alla scoperta del Boschetto della Playa in bicicletta”. Dettagli e prenotazioni al link https://boschettoplaja-sem2024ct.eventbrite.it.

I divieti

Il provvedimento di chiusura al traffico emanato dall’Ufficio Traffico Urbano dispone per domenica 22 settembre, con effetto dalle ore 7:00 alle ore 14:00, il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi dei residenti diretti a rimesse o aree private, dei mezzi di soccorso in emergenza, dei mezzi del trasporto pubblico locale e dei mezzi ecosostenibili (mezzi di micro mobilità elettrica, bici e ciclomotori elettrici, ed i mezzi condivisi del servizio di bike, car e monopattino sharing presente in città) nell’area racchiusa dal seguente perimetro, le cui strade di confine restano aperte al traffico veicolare: via Umberto, da piazza Ettore Majorana a via Etnea, via Etnea, da via Umberto a via Angelo Litrico, via Angelo Litrico, via Sant’Euplio, da piazza della Borsa-Stesicoro a via Angelo Litrico, via Cappuccini, da piazza San Domenico a via Pietro Garofalo, via Pietro Garofalo, via Santa Maddalena, da via Pietro Garofalo a via Antonino di Sangiuliano, via Antonino di Sangiuliano, da via Santa Maddalena a piazza Dante, piazza Dante, via Quartarone, via Vittorio Emanuele II, da via Quartarone a via Della Palma, via Della Palma, da via Vittorio Emanuele II a via G. Garibaldi, via Giuseppe Garibaldi, da via Della Palma a via Quartiere Militare, via Quartiere Militare, da via G.Garibaldi a via Naumachia, via Naumachia, da via Quartiere Militare a piazza C. Maravigna, piazza Carmelo Maravigna, carreggiata nord ed est, via Riccardo da Lentini, via Plebiscito, da via Sant’Angelo Custode a via C. Colombo, via Cristoforo Colombo, da via Plebiscito a via Card. G. B. Dusmet, via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via C. Colombo a via Porticello, via Porticello, via Vittorio Emanuele II, da via Porticello a piazza Cutelli, piazza Cutelli, carreggiata nord, via Monsignor Ventimiglia, da piazza Cutelli a via A. di Sangiuliano, via Antonino di Sangiuliano, da via Mons. Ventimiglia a via P. A. Coppola, via Pietro Antonio Coppola, via Giacomo Puccini, via Cosentino, da via G. Puccini a via G. Oberdan, via Guglielmo Oberdan, da via Cosentino a piazza Ettore Majorana.

Istituito anche il divieto di sosta, con rimozione coatta, per tutti i veicoli dalle ore 7:00 alle ore 9:30 in queste vie e aree:

via Plebiscito, lato sud-est, dal civ. 87 a via Grimaldi; via Grimaldi, da via Plebiscito al civ. 8, lato nord-est; via Sant’Angelo Custode, da piazza Federico di Svevia al civ. 8, lato ovest.

