Catania, chiusa la campagna abbonamenti: numeri da Serie A. Pelligra gongola: “abbiamo grande responsabilità”

StrettoWeb

La notizia non stupisce, anzi fa anche un po’ arrabbiare e riflettere. I numeri del Catania sono da Serie A. Perché la piazza di Catania è da Serie A. Ma intanto si trova in C, con l’obiettivo di risalita in B. Quest’anno, rispetto allo scorso, le premesse sono buone. E la città, a cui basta poco per accendersi, ha risposto presente: si è infatti chiusa la campagna abbonamenti, in cui sono state sottoscritte 12.873 tessere.

Soddisfatto il Presidente Rosario Pelligra: “gli abbonati rappresentano una certezza e una grande forza per la squadra e per tutto il club: assicurando una presenza costante, che prescinde dai risultati e dai momenti più o meno felici, ci consentono di far brillare il Catania e Catania in ambito nazionale, alla luce dei dati sull’affluenza e dello spettacolo sugli spalti. La comunità che si riunisce al “Massimino” considera fondamentali le emozioni sportive e i rapporti umani generati dal calcio, ne siamo orgogliosi e al contempo sappiamo di avere una grande responsabilità. Ringraziamo tutti i sostenitori rossazzurri: gli abbonati, gli sponsor, chi acquista il biglietto e chi partecipa emotivamente alla vita del Catania”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.