Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, l’on. Antonio De Luca chiede l’audizione di Volo e Cuccì

Il deputato Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, ha chiesto formalmente a Giuseppe Laccoto, Presidente della VI Commissione Legislativa Permanente Servizi Sociali e Sanitari, l’audizione dell’assessore Regionale della Salute, Giovanna Volo e del Direttore Generale dell’ASP 5 di Messina, Giuseppe Cuccì, per avere aggiornamenti in merito alla UOC di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale S. Vincenzo di Taormina (Messina).

“Questa mia richiesta – spiega l’esponente messinese del M5S – mira ad avere risposte concrete sul futuro di questo reparto di eccellenza per il nostro territorio e che rappresenta anche un presidio fondamentale per tutta la Sicilia orientale. E’ importante ricordare che, nelle scorse settimane, è stata ottenuta dal Ministero della Salute una proroga dell’attività a Taormina fino a luglio 2025, che però sarà l’ultima consentita per legge. Non possiamo rimandare ulteriormente un confronto su una questione così importante e delicata. Occorre, inoltre, intervenire e mantenere gli impegni assunti con l’Asp di Messina in merito al budget aggiuntivo e alla pianta organica necessari per offrire le giuste garanzie al personale che presta la propria opera nella celebre unità operativa taorminese”.

