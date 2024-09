Calcio, Messina: la Passion Sport pronta a partire in Terza… Categoria

StrettoWeb

L’A.s.d. Passion Sport, società calcistica che già da qualche anno svolge attività giovanile sul territorio della zona sud di Messina, è pronta a sbarcare con la prima squadra. Il progetto ambizioso voluto fortemente dal presidente Alessia Giacobbe, e dal capitano dei gialloneri Gaetano Mormino, ha preso ufficialmente il via e si prepara a fare il proprio storico esordio in Terza Categoria.

“Si tratta di un progetto fortemente voluto – queste le dichiarazioni della numero uno – con l’ambizione di creare puro divertimento alla luce di una sana competitività. Vogliamo porre le basi per la crescita del nostro settore giovanile che sebbene esista da soli due anni, è fatto di giovani che necessitano di un futuro tra i grandi. Vogliamo creare integrazione tra i compagni di squadra, i nostri piccoli atleti in crescita e le loro famiglie. Alle volte i sogni prendono vita ed escono dai cassetti, questo per noi rappresenta uno di quei casi e speriamo di riuscire in questa crescita, per noi e per tutti coloro che ci credono e ci sono vicini”.

Braccio destro del presidente sarà il direttore sportivo Frank Stracuzzi. In panchina ci sarà il duo formato dall’allenatore Antonio La Spesa ed il vice Nuccio Rizzitano. Ruolo operativo anche per il segretario Francesco Rapidà ed i dirigenti accompagnatori Pino La Spesa e Alessandro Brigandì. Completano lo staff tecnico i preparatori dei portieri Adolfo Grosso e Francesco Bitto.

Definito il proprio organigramma

