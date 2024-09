Calabria: 1ª edizione del PRAJ@FORUM 2024, un nuovo faro per lo sviluppo economico del meridione

StrettoWeb

Il 20 settembre 2024, alle ore 9:00, la Sala Consiliare del Comune di Praia a Mare (CS) ospiterà la prima edizione dell’annuale PRAJ@FORUM, dedicata quest’anno al tema: “Prevenzione e Gestione Tempestiva della Crisi d’Impresa: Strategie e Prassi Vincenti”.

Il PRAJ@FORUM nasce con l’obiettivo di offrire alla classe dirigente, agli imprenditori ed ai professionisti una piattaforma di approfondimento qualificato, supportata da analisi e ricerche sugli sviluppi dei piccoli centri, essenziali per il tessuto economico del paese. Inserito nel più ampio progetto “Southern Development”, l’evento si propone di stimolare lo sviluppo economico del Meridione d’Italia, una regione che nonostante la sua bellezza naturale e il potenziale, necessita di iniziative concrete per promuovere la crescita e il miglioramento delle condizioni di vita.

Il PRAJ@FORUM 2024 si concentrerà sulla “Prevenzione e Gestione Tempestiva della Crisi d’Impresa”, analizzando strategie e prassi efficaci per affrontare le sfide aziendali. L’evento offrirà agli imprenditori, manager e professionisti una comprensione approfondita delle migliori tecniche per gestire situazioni di crisi, trattare con i creditori e adottare soluzioni sostenibili per preservare il valore aziendale. Inoltre, saranno discusse le recenti modifiche e integrazioni al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, approvate il 4 settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri.

Il programma dell’evento

Data e Ora: Venerdì 20 settembre 2024, ore 9:00

Luogo: Sala Consiliare del Comune di Praia a Mare (CS)

Tema: Prevenzione e Gestione Tempestiva della Crisi d’Impresa: Strategie e Prassi Vincenti

La conferenza stampa di presentazione del PRAJ@FORUM 2024 si svolgerà il 16 settembre 2024 ore 18:00 presso il Buddha Beach Club. L’incontro sarà coordinato dal Dr. Antonio Uva, referente del comitato scientifico e organizzativo, con il giornalista Martino Ciano come mediatore dell’evento.

Obiettivo del Forum

Stimolare lo sviluppo economico del Meridione

Migliorare le condizioni di vita dei cittadini

Offrire opportunità di crescita per le imprese e i professionisti.

