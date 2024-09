StrettoWeb

Un uomo di 66 anni di Careri è stato aggredito con una coltellata a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Il brutale gesto sembrerebbe sia stato scaturito dopo una lite di cui ancora non si conosce la causa. Il 66enne è stato colpito al fianco in pieno centro del paese reggino e dopo l’accoltellamento la vittima si sarebbe rifugiata all’interno di un negozio. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ospedale il 66enne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.