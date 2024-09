Bronzi, Chianalea, Tropea e non solo: così ITA Airways sponsorizza la Calabria in tutta Europa!

StrettoWeb

La Calabria, soprattutto Reggio, sta vivendo una nuova Primavera in fatto di turismo e promozione del territorio. E se la zona di Tropea ha avuto grande slancio negli ultimi anni, non si può nascondere che per la città dello Stretto l’impulso importante lo abbia dato Ryanair, con le scelte vincenti di Occhiuto e con l’ultima “mossa” dell’eliminazione dell’addizionale comunale d’imbarco. L’Aeroporto “Tito Minniti” è cresciuto più di tutti, ma i numeri generali della Regione restano ottimi.

A Reggio, prima che arrivasse Ryanair, era presente solo ITA Airways, con due voli, per Milano e Roma. Un unico vettore, in grado di gestire e gestirsi in assoluta tranquillità e senza concorrenza. L’arrivo della compagnia irlandese, con voli non solo in Europa ma anche in Italia, ha rappresentato il primo vero “avversario” dopo diversi anni. Una buona notizia per chi deve volare da e per Reggio, forse meno per ITA. Che ora, però, ha ancora più stimoli nel promuovere la Regione, la città e le sue bellezze, che non mancano. E infatti ha pubblicato un bellissimo reel promozionale ed emozionante: ci sono i Bronzi di Riace, il Lungomare Falcomatà, Pentedattilo, Chianalea, Tropea, la Chiesa di Piedigrotta. “ITA Airways pubblicizza in tutta Europa la Calabria. Un’altra straordinaria pubblicità per la nostra regione”, ha scritto entusiasta il Governatore Occhiuto ripubblicando il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto)

