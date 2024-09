“Brancaleone Summer Experience”, grande successo per le iniziative dell’edizione 2024

StrettoWeb

Per il dodicesimo anno consecutivo, la Pro Loco di Brancaleone APS ha chiuso con grande successo il ricco palinsesto estivo con una serie di iniziative che hanno spaziato da cultura, letteratura, musica, teatro, laboratori, escursioni e momenti di svago per tutta la cittadina ed i vacanzieri presenti nella cittadina.

Dopo la presentazione ufficiale delle nuove brochure turistiche progettate nell’ambito del Servizio Civile Universale e Digitale 2023/2024 dal nome “Discover Brancaleone”, realizzate grazie ai contributi del 5xmille, durante la settimana del BrancaVillage – sul lungomare di Brancaleone, dove è stato istituito un Info Point – si è dato il via al “Paesi Tuoi Festival”. Nei giorni 3, 4, 5 e 7 agosto, giornate dedicate alla letteratura Italiana e Pavesiana, laboratori, visite guidate, musica e teatro che ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico giunto a Brancaleone da ogni parte d’Italia ed anche dall’Estero.

Il 9 Agosto è stata la volta del concertone sul lungomare: ospite la band Parafonè, che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte. Successo per il trenino dei Desideri, che ha visto – nel pomeriggio e fino a tarda notte – il trenino turistico, il quale ha regalato momenti di gioia e di svago a residenti e turisti di tutte le età, con un percorso dedicato alla storia della cittadina costiera e ai suoi punti di interesse culturale e storico.

Ottima presenza riscontrata anche nel programma delle Escursioni culturali d’Agosto alla scoperta del Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus l’11 agosto. Il 14 escursione in notturna, evento che richiama ogni anno numerosi curiosi da tutta la Calabria e poi ancora il 15 e il 1° settembre. Straordinario successo anche per il Concerto all’alba tenutosi il 18 agosto presso lo storico Lido Liberty, che ha visto la partecipazione degli artisti Brancaleone Maria Sculli, Elena Villa, la musicista e cantante Cristina Larizza ed il giovane talento Giovanni Misiano (in arte MisMoi).

Il 19 Agosto si è svolta la commedia teatrale in dialetto “Chi Dassau u papà” dell’Associazione Culturale Teresa Marino svoltasi in piazza stazione che ha divertito il numeroso pubblico presente. E poi ancora il 23, 24, 25 agosto con la prima edizione del WorkLab tenutosi presso la storica dimora del Confino di Cesare Pavese, tre giorni dedicati all’arte, pittura e lettura di Albi illustrati e Ceramica, dove adulti e bambini si sono cimentati nel lavorare in gruppo con tecniche e tematiche di grande spessore sociale. All’interno dell’evento, è stata presentata la mostra Fotografica itinerante in memoria di Francesco Pezzimenti, amico e collaboratore della Pro Loco scomparso qualche mese fa.

Il 26 Agosto è stata la volta dell’appuntamento sotto le stelle con il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria, che per l’ottavo anno ha tenuto una serata di grande spessore culturale e scientifico con i suoi esperti, evento che ha riscosso enorme successo.

Le parole del Presidente della Pro Loco

Il presidente della Pro Loco, Carmine Verduci, ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo dei soci che ha più volte ringraziato durante le iniziative, e tutti coloro che si sono adoperati alla buona riuscita delle iniziative. Il suo grazie va anche “all’Amministrazione Comunale di Brancaleone che ha patrocinato il “Festival Paesi tuoi”, ma è stato a fianco dell’associazione per lo svolgimento delle altre iniziative, favorendo e agevolando la macchina organizzativa attraverso azioni che hanno dato il supporto necessario alla macchina organizzativa”.

Tutte le iniziative del calendario, ha ribadito il presidente della Pro Loco, “sono state finanziate con risorse economiche proprie e questo è un dato molto importante per noi, che lavoriamo tutto l’anno sul piano turistico per autofinanziare queste iniziative che danno lustro e visibilità al nostro paese, ma anche ottimi riscontri mediatici e partecipativi, che hanno movimentato questa estate 2024 da incorniciare sotto tutti i punti di vista”.

La Pro Loco di Brancaleone ha anche gestito diverse visite guidate all’interno dell’itinerario dei Luoghi Pavesiani, che ha attirato e attira ogni anno numerosi visitatori. Infatti molti gruppi turistici provenienti da varie regioni d’Italia hanno scelto la cittadina ionica per visitare i luoghi di interesse culturale, dove la Pro Loco ha svolto un ruolo fondamentale e determinate per la fruizione dei luoghi di interesse, che ha riscosso grandi apprezzamenti da parte dei visitatori.

