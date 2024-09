Bonus spesa, tra qualche giorno in arrivo i 500 euro della carta “Dedicata a te”

StrettoWeb

Dal 9 settembre, al via i pagamenti della nuova carta “Dedicata a te”. Il sostegno da 500 euro destinato alle famiglie più fragili per l’acquisto di beni di prima necessità ed è destinato alle famiglie con un Isee fino a 15mila euro annui che non abbiano già sussidi alla data di entrata in vigore della norma. L’importo verrà versato sulla carta in una unica tranche annuale.

“La misura – spiega l’Inps – consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte, assegnabili in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, sono nominative e rese operative con l’accredito del contributo erogato a partire dal mese di settembre 2024. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025”.

