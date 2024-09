Bari-Cosenza, Alvini: “loro forti ed esperti”. E il settore ospiti è già sold out in qualche ora!

StrettoWeb

“Bisogna saper soffrire in alcuni momenti di certe partite, succede al Cosenza come a tutte e io credo che la nostra squadra lo sappia fare. Fa parte del percorso, della maturità. Noi siamo tutti a disposizione, quindi Fumagalli e Ciervo si sono allenati con la squadra. Farò delle valutazioni e delle scelte”. Massimiliano Alvini esordisce così nella conferenza stampa della vigilia di Bari-Cosenza, che si giocherà domani pomeriggio.

“Recuperare Zilli come fatto con Florenzi? Sono entrambi dentro un ‘viaggio’, stanno facendo un percorso. Zilli ha sempre giocato le prime quattro ufficiali, è il primo cambio, è un giocatore importante del Cosenza, sono contento di averlo con me, è un calciatore che a me piace. Anche Kourfalidis a me piace, è in considerazione e fiducia, come del resto tutti, non so se giocherà dall’inizio o entrerà a gara in corso”.

Il prossimo avversario

“Considero il Bari una squadra molto forte, espertissima, con un obiettivo chiaro. E’ una partita bella da giocare e andremo a farlo con quelle che sono le nostre caratteristiche. Ce la giocheremo, grande rispetto per loro, ma noi domani vogliamo fare una buona partita, essere all’altezza della situazione, avere le idee chiare e cercare di fare il massimo, consapevoli della forza dell’altra squadra”.

“Cosa non commettere domani degli errori contro il Sassuolo? Non posso parlare di errori per la partita scorsa, non ne ho visti molti, per me meritavamo il pari. Più che altro parlerei di alcune situazioni da migliorare. Siamo comunque preparati anche a cambiare situazioni, ma non penso che ci snatureremo”.

Settore ospiti tutto esaurito: “lo percepiamo”

Intanto è praticamente tutto esaurito il settore ospiti dello stadio “San Nicola”. Prevendita aperta questa mattina e biglietti già andati a ruba. “Percepiamo che c’è unione tra squadra, staff, tifosi, ci fa piacere. Per questo noi siamo pronti a dare tutto per il Cosenza, per la maglia, per tutti noi”, ha detto entusiasta Alvini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.