Bandecchi torna a parlare di Reggina: “serve una proprietà vera, basta cambiare prima del prossimo fallimento”

Stefano Bandecchi torna a parlare di Reggina. Lo fa commentando un video social di Massimo Ripepi. Quest’ultimo afferma di non dare “ascolto agli imbroglioni. Siccome ormai tutta la tifoseria e tutta Reggio si sono accorti che Brunetti e Falcomatà hanno dato la Reggina a un benestante e non a un miliardario, ora che sono stati scoperti, gli imbroglioni al servizio stanno utilizzando una dichiarazione di Bandecchi di qualche giorno fa. Siccome si pensava si dovesse prendere l’Avezzano, lui dice onestamente: ‘non sono interessato a nessuna squadra di calcio perché ho un’indagine, dove devo dimostrare che potevo utilizzare i soldi dell’Unicusano per le squadre di calcio’. Ricordate che Bandecchi ha utilizzato quasi 100 milioni di euro alla Ternana senza farne uno di debito”.

E’ questo il post commentato da Bandecchi, abbastanza eloquente: “Bravo Massimo. Forza Reggina ma con una proprietà vera. Basta cambiarla prima del prossimo fallimento. Spendere soldi nel calcio non è per tutti, grazie per il tragitto fatto insieme ma poi si lascia a chi potrà andare più avanti, che oggi non sono io, ma ce ne sono molti altri. La Reggina deve avere altre aspettative“.

