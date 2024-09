Azienda reggina fa il botto a Milano e vince un premio al Gin Day: tra il bergamotto e… Cristoforo Colombo

StrettoWeb

Reggio Calabria sempre e comunque. Quando si parla di liquori, di identità territoriale, di storia e tradizioni, di simboli. Il Gin 1750, prodotto dall’azienda reggina ItalianaLiquori, ha infatti ottenuto la “Special Mention Place Based” al “The Gin Day 2024”. Si tratta di un premio speciale ricevuto in occasione della rassegna legata ai Gin, che si è tenuta a Milano l’8 e il 9 settembre e che è arrivata alla 12ª edizione. Per l’azienda reggina si è trattato della prima partecipazione, chiusa con successo, orgoglio e soddisfazione.

A stupire e affascinare la giuria, oltre alla bontà del prodotto, anche la storia, il significato, l’identità storica e la promozione territoriale: il Gin, infatti, è al Bergamotto e si chiama Gin 1750 perché intorno a quella data sarebbe stata piantata la prima piantagione di Bergamotto di Reggio Calabria. “Il nostro GIN1750 al Bergamotto di Reggio Calabria è il frutto di dedizione, duro lavoro e professionalità, e oggi siamo più determinati che mai a farlo conoscere a tutto il mondo”, dice con soddisfazione l’azienda.

“Questo riconoscimento non è solo un premio per il nostro prodotto, ma anche un tributo alla nostra città. Vogliamo dimostrare che Reggio Calabria conta, che attraverso perseveranza e passione, possiamo creare qualcosa di unico che racconta la nostra terra e le nostre radici. La nostra missione è chiara: portare il nostro GIN1750 nelle mani e nei cuori di chiunque ami il vero sapore dell’eccellenza italiana”.

Non sono mancati, nel corso della due giorni, i tantissimi apprezzamenti dei visitatori, anche per il “colpo d’occhio” dello stand dell’azienda e del Gin. Lo stand, infatti, raffigurava i Bronzi di Riace con il Gin in mano. Anche per questo è stata evidenziata la volontà di promozione del territorio attraverso il prodotto, sfruttando due dei simboli di Reggio Calabria, i Bronzi e il Bergamotto.

La ricetta

E’ un Gin aromatizzato al Bergamotto con le bucce, ad infusione. Il Bergamotto è stato raccolto in una azienda biologica tra febbraio e marzo e poi portato in distilleria. La ricetta è stata creata dopo 7-8 tentativi. La produzione del Gin prevede i seguenti step:

Il Gin è prodot to secondo lo stile “Distilled”, che presuppone una base di Gin stile “London Dry”, con l’aggiunta successiva di botaniche distillate singolarmente. Il primo passaggio consiste nella creazione della base “London Dry”, distillando in alambicco discontinuo Pot Still.

Le seguenti principali Botaniche:

Ginepro

Cardamomo

Angelica

Pepe Rosa

Il Gin London Dry viene poi miscelato con due botaniche principali agrumate:

Bergamotto di Reggio Calabria

Limoni dell’area Mediterranea

La miscela prodotta ha di solito circa 70-72 % di alcol in volume e viene portata a grado commerciale con acqua pura microfiltrata. Il prodotto sfuso viene lasciato in silos di acciaio per alcuni giorni. Prima dell’imbottigliamento subisce un ultima minima filtrazione per poi arrivare direttamente in bottiglia.

Storia, tradizioni, origini e leggende

Questa la motivazione che l’azienda reggina ha deciso di associare – per storia e tradizioni – al Gin prodotto.

“GIN 1750 racconta una storia di avventura, tradizione e passione. Al centro viene raffigurata una maestosa caravella simile a quella che utilizzò Cristoforo Colombo. La leggenda narra come fu proprio lui a portare il prezioso Bergamotto prima in Spagna e subito dopo a Reggio Calabria, dove trovò le migliori condizioni per crescere. Questa immagine evoca lo spirito di scoperta e l’audacia dei grandi esploratori, infondendo al logo un senso di meraviglia e mistero. Subito sotto la caravella, due rami rigogliosi con foglie e frutti di Bergamotto si intrecciano armoniosamente, celebrando l’ingrediente chiave da cui il nostro gin trae la sua essenza aromatica unica”.

“Questi rami non sono solo decorativi, ma rappresentano la connessione profonda con la terra e la natura, evocando la fragranza fresca e vivace del bergamotto che caratterizza ogni sorso di GIN 1750. In fondo, il nome “GIN 1750” campeggia con orgoglio, commemorando l’anno in cui il primo Bergamotto fu trapiantato a Reggio Calabria. Questo dettaglio storico celebra le radici reggine del nostro Gin, rendendo omaggio a una tradizione che dura da secoli e che continua a vivere in ogni bottiglia”.

