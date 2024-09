Autonomia, a Melito conclusa la raccolta firme per il Referendum abrogativo

StrettoWeb

Si è conclusa a Melito Porto Salvo la raccolta firme per il Referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata promossa dal Comitato Civico NOAD. “In un mese e mezzo sono state raccolte più di 650 firme, sono stati fatti oltre venti banchetti in vari punti della cittadina. È stato anche organizzato un evento molto partecipato dalla cittadinanza con la portavoce nazionale dei Comitati NOAD Marina Boscaino e con l’avvocato Marina Neri, attivista NOAD. Complessivamente sono stati contattati e informati oltre 1000 cittadini”.

“Considerando che anche la CGIL e il PD hanno in corso iniziative analoghe, è facile immaginare che la soglia di 1000 firme a livello comunale sarà superata. Non male per una popolazione da più parti descritta come disattenta se non addirittura rassegnata allo status quo. Il numero di firme raccolte è incoraggiante in vista della battaglia per il quorum che, in caso di approvazione del quesito da parte della Corte, rappresenterà il vero scoglio da superare”.

“Il Comitato Civico NOAD continuerà a sostenere questa battaglia attraverso la pagina Facebook “L’Area Grecanica per il Referendum contro l’Autonomia Differenziata” e ogni altra iniziativa che riterrà di mettere in atto. Nel frattempo il Comitato vuole ringraziare tutti i cittadini che si sono avvicinati ai banchetti per informarsi e in particolar modo quelli che hanno firmato e si sono impegnati nel passa parola che ha permesso di raggiungere questi numeri importanti”.

