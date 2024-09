Approvato emendamento di Fratelli d’Italia sulle assunzioni negli enti locali

StrettoWeb

“L’emendamento di FdI, approvato ieri sera in Commissione Finanze e Bilancio, di cui sono il primo firmatario, incluso nel ‘Dl Omnibus’, contenente disposizioni che potenziano la capacità gestionale-organizzativa delle Pubbliche Amministrazioni e che consente assunzioni di personale indispensabile nei Comuni per le spese legate al Pnrr, riveste ovviamente un aspetto importantissimo, specie per il Sud e la Calabria”. Così il senatore calabrese Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia commentando, in una nota, “il parere favorevole, all’unanimità, della commissione del Senato che sta esaminando, rivedendo e votando a tappe forzate, il decreto legge governativo“.

“Nel quadro di un nutrito pacchetto di misure destinate agli Enti locali, relativo a norme per accelerare le capacità di spesa, soprattutto per le misure del Pnnr – è detto nella nota – è stato accolto il testo proposto dall’esponente di FdI, che recepisce anche le tante segnalazioni provenienti da Comuni e Città sulle più evidenti criticità riscontrate finora, a livello gestionale, causa carenza di personale tecnico: ritardi nel riscontro a richiesta di variazioni nei progetti e nel Qe, mancanza di risposte o ritardi nelle risposte a quesiti, ritardo o mancata erogazione degli anticipi e nel controllo dei rendiconti”.

“I comuni calabresi, come noto – sostiene il parlamentare di FdI – vivono enormi difficoltà ed i vuoti negli organici, specie nei ruoli tecnici più specializzati, sono un fattore negativo cruciale che penalizza i nostri Enti locali sia negli aspetti progettuali che di attuazione, e non solo del Pnrr ovviamente. Il testo proposto coi colleghi di Fratelli d’Italia viene appunto incontro alle esigenze dei cittadini che hanno il diritto di avere amministrazioni efficienti che possano attuare il buon governo dei territori interessati”.

