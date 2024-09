Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, Rfi a Berlino: “arriveremo puntuali al 2032 per collegarla al Ponte sullo Stretto”

StrettoWeb

“Arriveremo puntuali col collegamento del ponte che nel piano delle infrastrutture è previsto per il 2032”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, in una conferenza stampa a Innotrans, in corso a Berlino, circa la linea Av Salerno-Reggio Calabria. “Contiamo nel primo trimestre del prossimo anno di avanzare nella fase esecutiva di aggiudicazione di un altro lotto, l’opera prosegue“, ha spiegato.

