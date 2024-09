Alluvione Giampilieri: 15 anni fa il tragico evento che provocò 37 vittime e diversi feriti

StrettoWeb

Sono trascorsi ben 15 anni dalla tragica alluvione dell’1 ottobre 2009 che ha travolto Giampilieri, Scaletta Zanclea e altri villaggi della riviera jonica di Messina, provocando 37 vittime e numerosi feriti e distruggendo case e attività commerciali. Domani le comunità di quei territori ricordano le vittime dell’alluvione del 1 ottobre 2009 con una serie di iniziative.

A Giampilieri alle 8.30 suoneranno le campane della chiesa madre, alle 18 ci sarà una messa officiata dal parroco. Al termine della messa in via 1 Ottobre accanto al monumento dedicato alle vittime dell’alluvione, saranno scanditi i nomi delle 37 vittime intercalate dal tocco del campanone. Al termine un gruppo di artisti darà luogo ad una manifestazione in ricordo delle vittime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.