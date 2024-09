Affari Tuoi, Tony da Reggio Calabria strega tutti: il simpatico concorrente si porta a casa una grande somma

StrettoWeb

Questa sera, giovedì 19 settembre, protagonista ad Affari Tuoi su Rai 1 è stata Reggio Calabria. Il concorrente selezionato a giocare è stato Antonio Verna, detto Tony, assistente amministrativo molto simpatico, entrato nel cuore dei telespettatori sin da subito, per via del suo celebre balletto sulle note di “Sesso e Samba”. Anche questa sera, da concorrente e protagonista, accompagnato dalla sorella Gina, ha scherzato e ballato. Tutto questo nonostante un inizio di gara tutt’altro che tranquillo, anzi abbastanza in salita.

Alla fine, dopo essersi rimesso in carreggiata, è arrivato con due pacchi totalmente opposti: 500 euro e 50 mila euro. Non si è fatta attendere l’offerta del dottore: cambio. Tony, però, ha rifiutato, perché ha voluto mantenere il pacco numero 6, della mamma, che aveva già precedentemente scambiato. In dialetto si dice: “rutta pi rutta rumpimula tutta”, ha affermato il concorrente reggino per motivare la conferma del pacco.

Prima di aprire l’ultimo, ha dichiarato “una notte ho avuto un presagio, un sogno, e voglio capire se si avvera. Per questo non lo dico”. E nel pacco, per fortuna di Tony, c’erano 50 mila euro. Così il concorrente si è lasciato andare al suo solito balletto, esultando abbracciato da tutti gli altri. “Mi auguro per te ci siano 50 mila euro, ma se anche non dovessero esserci ti auguro il meglio perché sei un uomo di buon cuore”, aveva detto il conduttore Stefano De Martino prima di aprire il pacco.

