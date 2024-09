StrettoWeb

L’Acr Messina attraverso i propri canali social ha pubblicato la grafica contenenti i numeri di maglia per la stagione 2024-2025. Spiccano la numero 9, data ad Anatriello, autore di una doppietta alla prima partita di campionato contro il Potenza, e la numero 10, presa da Blu Mamona, giocatore arrivato in prestito dalla Cremonese che ancora non è riuscito a incidere nelle prime due gare della stagione.

Attese novità, con altri calciatori che potrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore.

