XIV edizione del Premio Letterario “Città di Montebello” Edward Lear/Vincenzo Zema: i vincitori

StrettoWeb

Il 13 agosto 2024, alle ore 19.30, in Piazza Ten. Pugliatti a Montebello Jonico, kermesse finale del XIV Premio Letterario “Città di Montebello” Edward Lear – Vincenzo Zema”. Grande l’affluenza di pubblico e di poeti giunti da ogni parte della Calabria e dell’Italia e grande consenso di critica per le novità apportate tra cui le sfilate di moda alla presenza di Miss Città di Montebello, Ilaria Aquilino, e grande curiosità per l’elezione di Miss Poesia in chiusura di serata. In apertura, il balletto di Maria Chiara Gattuso ha messo in luce le qualità della giovane artista.

Dopo i saluti della presidente Franca Evoli che ha sottolineato l’importanza di un premio letterario per il territorio “Un premio letterario è per sempre se lo si cura e lo si ama e sarà foriero di grandi novità per tutti, ma prima di amare la cultura bisogna conoscerla” e del conduttore Roberto Pirrello, sono stati presentati gli ospiti della serata, il sindaco del Comune, dott.ssa Maria Foti, il Dott. Nicola Morabito, console dei MDL della citta Metropolitana, la Presidente Pro Loco Montebellum, Antonella Romina Palamara, l’artista scultore Giuseppe Gattuso, Ilaria Aquilino, Miss Città di Montebello, madrina della manifestazione. Grande successo ha riscosso il gruppo “I Tela di Ragno” del Prof Franco Iiriti di Bova, che si è esibito più volte con canti della tradizione greco- calabra. Ospite iniziale, il soprano Aurora Tirotta. Lo studente Cosimo Pellicanò ha eseguito un brano scritto da Giovanni Crea in onore del premio, “Rime per l’eternità”. Hanno esposto i pittori: Antonia Coniglio, Paolo Federico, Alessandro Allegra.

Dopo il ricordo di S. Gaetano Catanoso a cura dei sacerdoti don Giovanni Zampaglione e Don Lory Costarella e la consegna di un riconoscimento alle Suore del Volto Santo da parte del console Nicola Morabito, si è passati alla premiazione delle poesie in lingua italiana. Subito dopo, il poeta Giuseppe Caruso ha letto la poesia, Lettera a padre Catanoso, con cui si è aggiudicato l’omonimo premio 1°classifcata Daniela Ferraro ( Rapsodie) 2° Gioacchino Amaddeo (Note di vento) 3° Vincenzo Screti (Sapessi il pianto). Il premio della critica è andato a Maria Eleonora Zangara (Ritratti), il premio Antologia a Paolo Landrelli (Oltre ogni suono), il premio alla carriera a Vincenzo Lagrotteria (Dov’è).

Premi arghiropoulos sono stati assegnati a Annamaria Elia e Giovanna Malara. Menzioni d’onore a Francesca Tavani, Leo Zampaglione e Valeria Grasso. Attestati di merito a Giuseppina Zampaglione, Francesca Amodeo, Luca Laureri, Alessandro Di Bella, Stefano De Angelis, Rossella Zoccali, Giuseppe Sergi. Diploma di merito a Maurizio Laugelli e a Filippo Marcianò. Dopo l’esibizione del soprano Aurora Tirotta, si è svolto il Defilèe di moda della Boutique Gianni Foti a cura della stilista Maria Pia Ruggero e di Filomena Cozzupoli con la presenza di Miss Città di Montebello, Ilaria Aquilino.

Per la narrativa sono stati premiati: 1° Francesco Saverio Capria (Gli esami di stato,) 2° Mario Alberti (Nina) 3° Simone Valtorta (Il tesoro). Il premio della critica è andato a Giuseppa Calabro (La scure). Il premio Filippo Marcianò a Isabella Abbatepaolo (Madame Negrò e mia nonna), la targa del Comune di Montebello A Natalino Foti, (Perché Ulisse non torna a Itaca) offerta dal Sindaco Maria Foti che durante l’intervento si è complimentata per il lavoro svolto e per la riuscita della manifestazione. Premio Arghiropoulos a Giuseppe Piccolo, Pat Porpiglia, Antonino Falcomatà.

Si esibisce il gruppo di Bova “I tela di ragno” con canti in grecanico e in vernacolo. Defileè di moda di Caracoglia Confezioni. E’ il momento della poesia in vernacolo: 1° classificato Paolo Lacava, (Tenim’u postu), 2° Franco Blefari, (A violenza sessuali), 3° ex aequo Francesco Reitano, (Sarria ura m’a finiti), Enrico Del Gaudio (Scende n’ata notte ‘ngoppa a Kiev). Premio della critica a Lino Panetta (Surgiti terra mia) premio S. Gaetano Catanoso a Rocco Criseo (U servu du Signuri) Premio Vincenzo Zema a Giuseppe Ambrogio (A restanza). Premio Arghiropoulos a Ettore Mazzaferro, Giuseppe Trimarchi, Antonino Cotroneo, Vincenzo Crea.

Menzione d’onore ad Angelo Canino, diplomi di merito a Roberta Zurzolo, Domenica Criaco. Conferimento pergamene ai pittori: Antonia Coniglio, Paolo Federico, Alessandro Allegra, e allo scultore Giuseppe Gattuso. Premiazione poesie in grecanico: 1°classificato Rosa Pezzimenti, Po sito calò (Com’era bello) 2°class. Antonio Briguglio, San Irtasi, (Quando giunsero), 3° Emanuele De Luca Apospe (Stasera). Premi Arghiropoulos a Domenico Favasuli, Franco Iiriti.

Premiazione Miss Poesia Citta di Montebello 2024 con defileè finale delle modelle: Maria Chiara Gattuso (vincitrice), Eugenia Fallara, Maria Nina Cuzzucoli, Beatrice Morello, Giovanna Chindemi. Consegna pergamene da parte di Ilaria Aquilino. Si ringrazia Marisa Battaglia, visagista, truccatrice, consulente di immagine e makeupartist delle modelle. Riconoscimento a Marisa Battaglia. Consegna targhe a Gianni Foti e Giuseppina Caracoglia, sponsor della manifestazione. Un grazie particolare al socio Paolo Marcianò che ha curato la stesura dell’Antologia contenente le opere del premio. Chiusura sulle note degli antichi strumenti de “I tela di ragno”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.