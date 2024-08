Villa San Giovanni: la VE del “Leonida Repaci” si ritrova dopo 30 anni dal diploma

StrettoWeb

A trent’anni di distanza la VE dell’Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri Programmatori “Leonida Repaci” di Villa S. Giovanni si è ritrovata per festeggiare l’anniversario della maturità (1994-2024). E’ stata una partecipazione con qualche assente, ma che ha fatto rivivere a tutti gli ex compagni di classe momenti di grande ilarità e complicità come ai vecchi tempi.

Tra aneddoti e ricordi esilaranti la serata è trascorsa come se il tempo non fosse passato, “Trent’anni e non sentirli” perché come ha detto qualcuno “…per qualche ora si è tornati ad essere i ragazzi spensierati che eravamo”.

