Villa San Giovanni, aumentano i furti: cittadini preoccupati, lanciato grido di allarme

“Nella qualità di responsabile del dipartimento Enti Locali di FdI, a nome degli iscritti e dei simpatizzanti del partito, intendo sollevare una problematica sempre più cocente e che sta mettendo ansia e preoccupazione alla cittadinanza villese, residente e non. Tantissimi sono i concittadini che si sono rivolti alla sottoscritta, in considerazione del ruolo ricoperto, per denunciare una situazione di poca sicurezza in Città evidenziato dal moltiplicarsi di furti nelle abitazioni private con grave pregiudizio anche per l’incolumità dei cittadini stessi”. Comincia così la nota della responsabile del Dipartimento rapporti con gli Enti Locali Prof.ssa Mariella Idotta.

“Ad orari più strani, non solo in tarda sera, ma anche nelle ore del giorno, in tutti i quartieri cittadini giornalmente o quasi le denunce di furti o tentati furti stanno arricchendo la cronaca villese e da qui una preoccupazione che è sempre più avvertita dalla cittadinanza. Appare difficile immaginare di poter trascorrere qualche ora fuori casa per la paura di ritrovare, al rientro tra le mura domestiche, brutte sorprese a causa di violazioni delle proprietà private da parte di balordi e ladri che sembrano seguire sempre le medesime tecniche di contatto e di controllo preventivo della casa e della famiglia dove cercare di fare bottino pieno”.

“In tal senso appare assolutamente tempestivo lanciare un grido di allarme agli organi competenti, compresa l’Amministrazione Comunale, affinché si faccia carico di interventi mirati attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine e magari nel richiedere la costituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti delle stesse e degli organi di pubblica sicurezza affinché venga potenziata l’attività di controllo sul territorio, non solo nelle ore notturne. L’intensificarsi delle partenze a causa delle ferie estive non può diventare un vero incubo per le famiglie villesi che appaiono sempre più impaurite di tale stato di cose”.

“In tal senso le attività di controllo preventivo da parte delle forze dell’ordine presenti sul territorio che spesso sono distolte dal proprio principale compito istituzionale per garantire anche le straordinarie attività di viabilità cittadina nei periodi di esodo, rende necessario concretamente una implementazione in termini di uomini e mezzi su Villa San Giovanni, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture, come la videosorveglianza, al fine di prevenire e scoraggiare il ripetersi di attività criminali”.

“Anche nell’ambito delle attività di controllo del territorio appare fondamentale una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne, nelle piazze cittadine in particolare ove si assiste anche qui ad una presenza massiccia di giovani e pertanto la predisposizione di attività di controllo preventivo del territorio sarebbe opportuna al fine di ridurre sempre di più eventuali problemi di ordine pubblico e di disturbo alla quiete pubblica, così come lamentato dai cittadini residenti in loco, in particolare nel quartiere di Cannitello e sul Lungomare Cittadino”.

“Temi di assoluta rilevanza che sono sempre più attuali, in particolare nel periodo estivo, ove l’aumento della popolazione e la presenza massiccia di persone di diversa età nelle strade e nelle piazze cittadine può essere causa di fenomeni degenerativi del vivere civile al quale si dovrebbe a mio avviso rispondere con concrete attività di prevenzione e di controllo al fine di rendere questo periodo estivo sempre più tranquillo e che sia solo fonte di maggiori incontri e di maggior dialogo tra la cittadinanza e non altro”.

“Ritengo, pertanto, fondamentale l’attività dell’Amministrazione Comunale affinché attivi un vero e proprio focus sicurezza in Città con il coinvolgimento di tutti gli organi interessati e la costante collaborazione con la cittadinanza che potrà solo avere benefici delle attività di controllo del territorio, delle segnalazioni da parte della cittadinanza che in modo preventivo possono segnalare fenomeni strani e particolari nei propri quartieri e nelle vicinanze delle proprie abitazioni e creare quel connubio e quella sinergia pubblico – privato che sia a scopo preventivo e di tutela dell’interesse pubblico e dell’incolumità privata”.

