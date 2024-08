Varia Palmi, don Silvio: “all’esterno diciamo le cose belle. I panni laviamoli in casa nostra”

StrettoWeb

Se non diventeremo tutti come i bambini non riusciremo mai a realizzare la vera festa della Madonna della Lettera e della Varia. Essa rappresenta una realtà, da conoscere meglio, da purificare, se necessario, e da conservare più che con le parole con i fatti. È un vero miracolo per noi palmesi sentirci tutti impegnati personalmente a tirare nella stessa direzione. Sarebbe bello che questo avvenisse, non solo per la varia, ma per la soluzione di tutti i nostri problemi. Quindi si a qualunque critica, importante e legittima ma fraterna e costruttiva, come secondo me vuole essere quella attuale. Ma ora mi permetto di indicare tutte le cose positive e collaborare perché tutto avvenga “senza sconzu”, abbiamo molte responsabilità! Una bambina che volteggia a 14 metri di altezza.

Quando la guardo io tremo e, finita la festa vado a pregare perché tutto è andato bene, come sono sicuro andrà bene anche questa volta.

Grazie e forza di cuore quindi al sindaco, al presidente Daniele ed a tutti coloro che lavorano anche nascostamente! Grazie anche a chi critica, ma…. per costruire come penso stia facendo. Delle interpellanze mi interessa poco! All’esterno diciamo le cose belle. I “panni laviamoli in casa nostra”. Buon lavoro con affetto a tutti coloro che, in qualunque modo, parlano o fanno per il bene della città e non per sé stessi. Ormai….buona varia e basta! A chi non è d’accordo, massimo rispetto! Creda però alla mia buona fede.

