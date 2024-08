Una poesia dedicata a Gino Strada, nel terzo anniversario della scomparsa

StrettoWeb

Il 13 Agosto ricorre il terzo anniversario della scomparsa di Gino Strada, uno dei fondatori della Ong Emergency, l’Associazione umanitaria italiana per la cura e la riabilitazione delle vittime della guerra. Gino Strada è stato un medico, attivista, filantropo e scrittore, un uomo che ha vissuto non solo per sé ma per gli altri, ha dedicato tutta la sua vita a donare il suo aiuto in tante parti del mondo, curando e salvando tante vittime delle tante guerre. Ha recato le ragioni della vita dove la guerra voleva imporre violenza e morte. Ha invocato le ragioni dell’umanità dove lo scontro cancellava ogni rispetto per le persone.

La sua testimonianza, resa sino alla fine della sua vita, ha contribuito ad arricchire il patrimonio comune di valori quali la solidarietà e l’altruismo. Sempre dalla parte degli ultimi, contro ogni forma di ingiustizia, ma non un’utopista. Resta la concretezza della sua azione tenace: Emergency ha fornito assistenza medico-chirurgica a milioni di persone nel mondo. Il poeta brolese Rosario La Greca ha composto la poesia “L’audacia di sognare una società più giusta”, dedicata proprio a Gino Stradagino strada, un eroe del nostro tempo.

