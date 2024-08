La turista americana, il video virale della vacanza in Sicilia e i prezzi a pranzo: “non riesco a credere”

StrettoWeb

E’ diventato virale, sui social, il video di una turista americana in vacanza in Sicilia. La 25enne Sage Van Alstine, statunitense, pubblica sempre su Instagram e su TikTok i video dei luoghi che visita, mostrando ogni lato possibile, positivo o negativo. Nell’isola, in modo particolare, è rimasta piacevolmente colpita dei prezzi per i pranzi o le cene, da lei considerati economici rispetto ad altri posti del mondo in cui è stata.

“Ho vissuto per due anni a Parigi e ancora non riesco a credere quanto, in Europa, alcune cose siano così economiche. Io ed Ewan abbiamo pagato solo 55 euro. In California un pranzo vista mare sarebbe costato una follia. E poi qui il cibo era incredibile“, ha detto nel video mostrando lo scontrino.

