Tragedia a Messina: madre e figlia trovate morte in un appartamento

StrettoWeb

Tragedia a Messina e precisamente all’Annunziata, dove due donne, madre e figlia, sono state trovate morte in casa una accanto all’altra sul letto. Le due donne di 89 e 62 anni che abitavano nel complesso Garden House in via del Fante, sembrerebbe fossero morte già da giorni.

A ritrovare i corpi sono stati vigili del fuoco e polizia scientifica avvisati dai vicini di casa che da giorni provavano a chiamare le donne che non rispondevano. Ad insospettire i vicini anche un cattivo odore proveniente dall’appartamento. Sono in corso in queste ore gli accertamenti per chiarire le cause del decesso delle due donne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.