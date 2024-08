Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina in finale al “Premio Città di Leonforte” con lo spettacolo “Via Crudex”

StrettoWeb

Il Teatro dei 3 Mestieri di Messina con lo spettacolo “Via Crudex – Cantico della minaccia” del regista e drammaturgo Rosario Palazzolo è in finale alla quarantunesima edizione del “Premio Città di Leonforte” in programma dal 26 al 30 agosto. Questa produzione, che vede protagonisti gli attori Silvana Luppino e Stefano Cutrupi, andrà in scena per la fase finale del premio il 26 agosto. Via Crudex si focalizza sulle paure tipiche degli attori, le loro disavventure e fragilità, con il loro vissuto traboccante di esperienze caduche e zeppo di acrobazie emotive. Gli altri due spettacoli finalisti sono “La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta e “Come se nulla fosse” di e con Davide Grillo.

A selezionare le 3 compagnie finaliste in concorso, tra le 53 proposte arrivate, è stata la giuria composta da Walter Amorelli (presidente) organizzatore ed impresario assieme ad Andrea Trovato attore e regista, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del comune di Leonforte. la direzione artistica del “Premio Città di Leonforte” è di Sandro Rossino. I vincitori saranno annunciati nella serata finale di sabato 31 agosto ospitata nel Piazzale Immacolata del centro ennese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.