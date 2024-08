Successo per la 2ª edizione di “Milazzo Art”

StrettoWeb

Anche quest’anno la seconda edizione di MilazzoArt si è rivelata manifestazione azzeccata. Un evento che ha trasformato il cuore della città in un palcoscenico vibrante e colorato, dove l’espressione artistica ha trovato la sua massima espressione. Alla fine la soddisfazione dell’esperta ai grandi eventi del Comune, Lucia Scolaro che ha inteso esprimere “un sentito ringraziamento a tutti gli artigiani, artisti e ballerini che hanno partecipato a questa manifestazione. Ognuno di loro ha portato il proprio talento, la propria creatività e dedizione, contribuendo a creare un’atmosfera magica che ha affascinato tutti i presenti. Le loro opere, la performance e l’energia hanno non solo arricchito l’evento, ma hanno anche dimostrato come l’arte può (e deve) essere un veicolo di unione e di valorizzazione del territorio. Grazie a tutti gli uffici e ai Dirigenti del Comune coinvolti, nonché all’esperto del Comune di Milazzo, Franco Russo, per il validissimo supporto tecnico.

La sua competenza e disponibilità sono state fondamentali per garantire che ogni aspetto dell’evento si svolgesse senza intoppi, permettendo a tutti noi di goderci appieno questa esperienza. MilazzoArt – ha concluso la prof. Scolaro – anche in questa seconda edizione, non voleva essere e non è stata solo una celebrazione delle arti, ma un esempio di come la collaborazione tra artisti, istituzioni e comunità possa portare a risultati straordinari. Siamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a creare insieme e non vediamo l’ora di continuare su questa strada per le future edizioni, migliorando e ampliando sempre di più questo progetto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.