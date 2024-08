Staropoli (ConDivisa): “nomina Valenzise FSP punto di riferimento per la tutela dei poliziotti”

StrettoWeb

“Intendo esprimere le mie congratulazioni a Federica Valenzise per la nomina a Segretario Provinciale del sindacato FSP della Polizia di Stato“. Dichiara in una nota l’avv. Lia Staropoli presidente dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” . “Le donne e gli uomini della Polizia di Stato garanzia di sicurezza e legalità per i cittadini troveranno nel Segretario provinciale di Vibo Valentia Federica Valenzise un punto di riferimento per la tutela nel proprio lavoro“.

