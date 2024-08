Simone Alessio, il Vigile del Fuoco di Catanzaro è Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Parigi: Calabria in festa

StrettoWeb

Simone Alessio ha vinto questa sera la finale per il bronzo nel taekwondo, categoria -80 kg, ai Giochi olimpici di Parigi 2024. L’atleta calabrese ha battuto per due a zero, con parziali 3-3 e 2-1, lo statunitense Cj Nickolas vincendo così la sua prima medaglia olimpica della carriera. L’atleta delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco è nato a Livorno, dove il padre era paracadutista, ma da quando aveva tre anni si è trasferito a Sellia Marina (Catanzaro), dov’è cresciuto con la sua famiglia. Ha iniziato a praticare il taekwondo proprio a Catanzaro, a partire dai 10 anni quando è entrato nelle Fiamme Rosse del capoluogo calabrese, sotto la spinta del padre.

A lui questa sera sono arrivati i complimenti del capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Renato Franceschelli e del capo del Corpo Carlo Dall’Oppio a nome di tutti i colleghi vigili del Corpo nazionale.

Il personale vigilfuoco della Direzione Regionale Calabria e del Comando di Catanzaro entusiasti per la medaglia di Bronzo olimpica conquistata dall’atleta delle Fiamme Rosse dei Vigili del Fuoco Simone Alessio.

Il giovane atleta nato in Toscana ma da piccolo trasferitosi con la famiglia nel comune di Sellia Marina (CZ) inizia a praticare il taekwondo entrando a far parte, all’età di dieci anni del Gruppo Sportivo Vigilfuoco “A. Gesualdo” di Catanzaro ottenendo ottimi risultati sia in Italia che all’estero. Assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta delle Gruppo Sportivo Fiamme Rosse, sotto la guida del Tecnico Francesco Laface, vince per ben due volte il Campionato Mondiale di categoria e numerosi altre tornei internazionali. A Simone Alessio i complimenti e l’augurio di raggiungere sempre nuovi traguardi da tutti i vigili del fuoco della Calabria.

Parigi 2024: Occhiuto, Calabria orgogliosa di Alessio, congratulazioni campione

“Congratulazioni al calabrese Simone Alessio che ha conquistato il bronzo nel taekwondo 80 kg a Parigi 2024. La nostra Regione dopo tanti anni torna in un podio olimpico e lo fa con un atleta straordinario, un ragazzo giovanissimo che ha già dimostrato più volte le sue grandi doti. La Calabria è felice e orgogliosa di poter festeggiare questo campione”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Simone Alessio conquista nel taekwondo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024: il messaggio del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso

“La Calabria celebra con immensa gioia il suo campione, Simone Alessio, che ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel taekwondo, categoria -80 kg. Alessio, già detentore di numerosi titoli internazionali, aggiunge così un ulteriore capitolo straordinario al suo palmarès, portando alto il nome della sua regione e dell’Italia intera. Recentemente, il Consiglio regionale ha premiato Simone con una targa, simbolo dell’apprezzamento per il suo talento, passione e incrollabile impegno. Questo successo, siamo certi, sarà da sprone per i giovani sportivi calabresi. Grazie, Simone, per aver scritto una pagina indelebile nella storia dello sport e per averci fatto sognare. Continua a essere il nostro orgoglio; il tuo percorso ti riserverà ancora numerosi successi.” E’ quanto afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.

