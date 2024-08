Siderno, il programma della seconda giornata del Festival del Libro e del Fumetto

StrettoWeb

Ci sarà anche Federica Pitone, vincitrice del Premio Strega Giovani 2024 per la migliore recensione del romanzo “Cose che non si raccontano” (pubblicato da Einaudi) alla seconda giornata del “Festival del Libro e del Fumetto – Mondi Possibili” in programma domenica 4 agosto nel centro storico di Siderno Superiore. La giovane sidernese interverrà nel corso del pomeriggio di palazzo De Mojà che prenderà il via alle ore 18 con in programma gli incontri con gli autori Raffaele Gargano (“Parco celeste – la sfera subata” – Pav edizioni – che dialogherà con Jacopo Giuca, così come la seguente autrice di “Sangue” (Bao Publishing) Eleonora C. Caruso. Seguiranno due incontri condotti da Maria Teresa D’Agostino. Alle 19:45, insieme a Gioacchino Criaco, dialogherà con Vincenzo Filosa, autore de “Il saraceno” (Rizzoli Lizard), mentre la successione degli incontri verrà chiusa dalla 20:30 con Michele Monteleone e Fiore Manni che presenteranno “Il re delle volpi” (Rizzoli) e “La Palude” (Bd). L’intera manifestazione rappresenta una delle azioni principali del progetto “Siderno per la Lettura” finanziato da Cepel nel quadro del bando “Città che legge”.

A partire dalle 19 piazza San Nicola si animerà coi giochi giganti (antichi e moderni) che verranno realizzati dal gruppo “Joka Calabria”, mentre nell’area bambini la Banda Lettori dei Girasoli della Locride presenta: Fiabe, pigne e messaggi di Pace, con testi di Antonella Iaschi e voci narranti di Rossella Scherl e dei Girasoli della Locride.

Attesissimo, alle 21:30 l’evento in programma all’anfiteatro, laddove Danilo Bertazzi presenta “Fondi di caffè”, il dialogo tra la star della “Melevisione” Tonio Cartonio e un ragazzo cresciuto col celebre programma televisivo. Seguirà il “meet & greet” durante il quale firmerà autografi e scatterà selfie coi suoi numerosi estimatori. Alle 22:30 il concerto dei Crazy Toons, sempre all’anfiteatro. Ovviamente, palazzo Falletti sarà ancora “Roccaforte Geek” con area Larp, la mostra del Club delle storie l’area giochi da tavoli e quella dei videogames.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.