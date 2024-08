Serie B: clamorosa beffa Cosenza, il Catanzaro ottiene un altro pari. La nuova classifica

StrettoWeb

Un pari e una beffa clamorosa. Questo il bilancio della serata di Serie B delle due calabresi, Catanzaro e Cosenza. Pari per 0-0 contro la Juve Stabia per i primi, sconfitta per 3-2 nel finale e dopo la rimonta a Mantova per i secondi. Di seguito i resoconti.

Catanzaro-Juve Stabia 0-0

Avanti, a piccoli passi, senza infamia né lode. Altro pari per il Catanzaro, questa volta a reti bianche: è 0-0 contro la Juve Stabia. Meno emozioni rispetto al match contro il Sassuolo, ma di fronte c’era una squadra pimpante e che domenica scorsa aveva sbancato Bari. Nel primo tempo da segnalare solo una traversa di Petriccione. La possibile svolta del match è all’ora di gioco, col gol degli ospiti, a cura di Candellone, poi però annullato per fuorigioco. Nella ripresa non succede molto e il risultato non si schioda. Catanzaro ancora imbattuto, ma qualche rammarico rimane per non aver ottenuto neanche una vittoria nelle due sfide interne consecutive e contro un pubblico dalle grandi occasioni, anche stasera sold out.

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bonini; Situm (20’ st Cassandro), Pontisso (20’ st Pompetti), Petriccione, Pagano (37’ st Seck), Ceresoli (37’ st Scognamillo); Biasci (14’ st Pittarello), Iemmello

A disposizione: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Krajnc, Volpe, Pittarello

Allenatore: Caserta

Juve Stabia (3-4-2-1): Ngagne, Folino, Varnier, (29’ st Ruggero) Bellich, Andreoni (29’ st Rocchetti), Buglio, Leone, Floriani (39’ st Baldi); Mosti (41’ st Meli), Piscopo; Candellone (41’ st Artistico)

A disposizione: Matosevic, Di Marco, Adorante, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Piovanello

Allenatore: Pagliuca

Arbitro: Rutella

Assistenti: Miniutti – Arace

IV: Totaro

Var: Minelli

AVar: Abisso

Calci d’angolo: 9 Catanzaro, 4 Juve Stabia

Recuperi: 0’ pt, 6’ st

Ammonizioni: 31’ pt Candellone (J), 44’ pt Andreoni (J); 16’ st Situm (C), 18’ st Pontisso.

Mantova-Cosenza 3-2

Il Cosenza è più vivo che mai e conferma di essere in forma in questo inizio di stagione, ma viene clamorosamente beffato nel finale. In seguito alla vittoria all’esordio contro la forte Cremonese, sconfitta per 3-2 – maturata nel finale e dopo la rimonta – in casa del Mantova di Possanzini, alla prima interna stagionale dopo la grande cavalcata della scorsa stagione. L’avvio di gara per i rossoblu è shock, con il vantaggio locale firmato da Fiori dopo due minuti e il raddoppio di Brigantini al 23′. Al netto del risultato, la squadra di Alvini non è passiva, anzi. Tra un gol e l’altro va più volte vicina alla segnatura, ma i legni, la sfortuna e l’imprecisione impediscono ai calabresi di segnare.

Che Micai e compagni non fossero arrendevoli si nota nella ripresa, dove arrivano le due reti della rimonta, con due nuovi arrivi. Il 2-1 è ad opera di Fumagalli, al 70′, mentre il pari arriva all’87’ con Rizzo Pinna. Quando il risultato sembrava ormai orientato verso il pari, nuovo vantaggio Mantova al 93′ con Solini, per la clamorosa beffa rossoblu.

MANTOVA: Festa, Redolfi, Bani (75′ Solini), Mensah (75′ Mancuso), Burrai, Fiori (67′ Ruocco), Brignani, Trimboli, Maggioni, Bragantini (67′ Galuppini), Aramu (67′ Wieser). A disp.: Sonzogni, Debenedetti, Radaelli, Artioni, Muroni Cella, De Maio. All.: Possanzini.

COSENZA: Micai; Hristov, Caporale, Dalle Mura (46′ Venturi); Ciervo, Florenzi (65′ Jose Mauri), Kourfalidis, D’Orazio (46′ Ricciardi); Kouan (84′ Rizzo Pinna); Mazzocchi (65′ Zilli), Fumagalli. A disp. Baldi, Vettorel, Cimino, Camporese, Martino, Charlys, Sankoh. All. Alvini.

ARBITRO: Sig. Crezzini Valerio di Siena. PRIMO ASSISTENTE: Sig. Prenna Emanuele di Molfetta. SECONDO ASSISTENTE: Sig. Luciani Francesco di Milano. QUARTO UOMO: Sig. Colaninno Filippo di Nola. VAR (on site): Sig. Gariglio Matteo di Pinerolo. AVAR (on site): Sig. Gualtieri Matteo di Asti.

MARCATORI: 2′ Fiori, 23′ Bragantini, 68′ Fumagalli, 88′ Rizzo Pinna, 90′+3′ Solini.

Risultati Serie B

Sudtirol-Salernitana 3-2

Brescia-Cittadella 0-1

Cremonese-Carrarese 1-0

Pisa-Palermo 2-0

Sampdoria-Reggiana 0-1

Sassuolo-Cesena 2-1

Spezia-Frosinone 2-1

Catanzaro-Juve Stabia 0-0

Mantova-Cosenza 3-2

Classifica Serie B

Sudtirol 6 Pisa 4 Spezia 4 Sassuolo 4 Reggiana 4 Mantova 4 Juve Stabia 4 Cosenza 3 Salernitana 3 Cesena 3 Modena 3 Cittadella 3 Brescia 3 Cremonese 3 Catanzaro 2 Frosinone 1 Sampdoria 1 Carrarese 0 Bari 0 Palermo 0

