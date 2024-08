Sanità, sopralluogo del Garante Stanganelli all’Ospedale di Locri | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di martedì Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria, si è recata presso il nosocomio di Locri per un incontro con i professionisti e la direzione generale dell’ASP. Presente anche il sindaco di Locri, che ha voluto ancora una volta testimoniare la sua vicinanza all’ospedale di Locri e ai professionisti che lì lavorano.

Sono stati presentati i due nuovi direttori delle strutture complesse di Oncologia (Rizzuto) e Cardiologia (Aspromonte) e quindi si è partiti per un giro ricognitivo per visionare i lavori in corso nel PS, nelle sale operatorie, in oncologia e in altre sedi. Per la cardiologia sono stati predisposti degli studi per il miglioramento dell’Utic e per tutta la cardiologia che i prossimi giorni verranno visionati dal nuovo primario e con il suo assenso si darà corso all’avvio dei lavori. Giornata proficua conclusasi con la consapevolezza che molto c’è da fare, ma molto si sta facendo.

