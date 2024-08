Salta l’Election day, si prospetta una lunga campagna elettorale

StrettoWeb

L’ipotesi election day sembra saltata. Era stato il Viminale a dare un giudizio più che favorevole all’accorpamento delle elezioni per le regionali in Liguria, Emilia Romagna e Umbria. “Il Viminale ha più volte chiarito che rimane ferma l’autonomia regionale delle regioni sull’election day. E la Liguria dovrà necessariamente votare entro il 27 ottobre come già fissato” . E’ quanto hanno sottolineato fonti qualificate. “Dunque o le altre due regioni in autonomia hanno deciso di fissare la stessa data, anticipando il voto, o non c’è possibilità di far slittare la Liguria e di procedere all’election day”, rimarcano le fonti.

In sostanza il 27 e 28 ottobre si voterà in Liguria, il 17 e 18 Novembre in Emilia Romagna ed a Dicembre in Umbria. Sarà, quindi, una lunga campagna elettorale sino a fine anno.

