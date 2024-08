Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello arriva Gigi D’Alessio

StrettoWeb

Il Teatro al Castello di Roccella Jonica è pronto ad accogliere uno degli artisti più amati e apprezzati del panorama musicale italiano: Gigi d’Alessio. Il cantautore napoletano si esibirà domani, 9 agosto, per la tappa del Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

Con una carriera lunga e ricca di successi, Gigi d’Alessio è conosciuto per le sue emozionanti performance dal vivo, in cui riesce a coinvolgere e commuovere il pubblico con la sua voce potente e le sue canzoni profonde e appassionate. Con brani indimenticabili come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora, Gigi d’Alessio ha conquistato il cuore di milioni di persone in Italia e all’estero. «Scegliere le canzoni diventa sempre più difficile – ha avuto modo di affermare lo stesso Gigi D’Alessio -. Inevitabilmente devi fare delle scelte, il concerto è per me ma soprattutto per il pubblico, quindi devi trovare un compromesso tra quelle che piacciono di più, quelle che hanno più stream e quelle che sono le più belle».

In merito alla dimensione live, D’Alessio ha anche aggiunto che «La musica scopri se è bella o brutta solo quando la fai, il live è la vera prova del nove: è sempre bello incontrare il pubblico e soprattutto sentire che canta ciò che tu hai scritto in un momento di solitudine. Questo è il mio integratore, la vera energia. In più, oggi tutta Italia capisce e canta la lingua napoletana, dopo anni di pregiudizi, e questo è motivo di orgoglio, mi fa sentire libero di aprire il cuore ed esprimermi come meglio posso e diciamolo mi rende la vita più facile quando devo scrivere».

Sul palco con lui ci saranno Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Il progetto Roccella Summer Festival, ideato e organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

