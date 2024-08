Risanamento a Messina, ok ai progetti per Bisconte e Fondo Fucile

StrettoWeb

“Apprendo la notizia secondo cui sarebbero stati rilasciati i pareri favorevoli per quel che concerne i due progetti PINQUA (programma innovativo nazionale qualità dell’ abitare) a Bisconte e Fondo Fucile e che i relativi lavori potrebbero già partire dal prossimo autunno. E’ quanto afferma il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “È indubbiamente un fatto estremamente importante e positivo nella misura in cui, oltre a offrire nuovi alloggi e anche servizi, si eliminano due sacche di degrado nei due popolosi Villaggi della Terza Municipalità. Riqualificare i villaggi, le periferie, i quartieri significa infatti riqualificare la città. Sono ancora oggi tanti i quartieri e i villaggi della Terza Municipalità che necessitano di riqualificazione pure in termini di servizi. Così come sono ancora tante le baraccopoli presenti in città e per competenza nel territorio della Terza Municipalità”, sottolinea Cacciotto.

“L’attenzione per le periferie deve sempre di più alzarsi perché non può essere solo il centro città il “bigliettino da visita”. Serve soprattutto uscire dalla concezione di quartieri dormitorio in cui i residenti si limitano solo a dormire per poi raggiungere il centro città per i servizi e le occasioni di di svago. La riqualificazione delle periferie può aprire la strada anche a maggiori occasioni di investimenti commerciali con la nascita di nuove attività. Serve dunque investire sempre di più per la riqualificazione dei villaggi, sia in termini di infrastrutture, di opere e di servizi per limare la distanza, che ancora è tanta, tra il centro della città e le periferie”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.