Altra rimpatriata di classe a Reggio Calabria: la 5ª A ’82-’83 del Panella si ritrova a 41 anni dal diploma

Per la prima volta, a distanza di 41 anni dal diploma, i compagni della 5ªA meccanici dell’I.T.I.S. “Panella” di Reggio Calabria si sono ritrovati per una cena presso un noto locale della città. È stata una sera ricca di ricordi e emozioni. La classe al termine della serata si è salutata con l’augurio di organizzare come possibile una nuova rimpatriata nella speranza che tutti i compagni siano presenti.

