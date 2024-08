Regionali, Schlein: “Proietti può scrivere un futuro migliore per l’Umbria”

StrettoWeb

Il segretario del Pd Elly Schlein è convinta che il sindaco di Assisi Stefania Proietti, candidata presidente dell’Umbria per centrosinistra e civici, “possa scrivere una pagina di futuro migliore per la regione”. Lo ha detto prima del suo intervento alla festa dell’Unità di Terni. “Siamo molto felici – ha sottolineato Schlein – che ci sia una coalizione molto ampia a sostenere Proietti e insieme queste forze, pur nelle loro diversità, siano andate da lei per dare una disponibilità che ha dato generosamente”.

Per il segretario in Umbria il Pd “si prepara ad affrontare una sfida particolarmente importante per il futuro della regione”.

