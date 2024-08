Regionali, Schlein: “stiamo lavorando sulle alleanze”

StrettoWeb

“Stiamo lavorando sulle alleanza delle regionali. Per l’Emilia Romagna abbiamo costruito una bella coalizione con Michele De Pascale che è già in campagna elettorale. Di recente siamo riusciti a chiudere una bella coalizione intorno al sindaco di Assisi, che si è candidata, una bravissima amministratrice, Stefania Proietti, e stiamo lavorando in questi giorni sperando di costruire una coalizione competitiva vincente per la Liguria”. E’ quanto ha detto, il segretario nazionale del Pd, Elly Schlein ad Abbadia San Salvatore.

“Il nostro giudizio sul governo della destra alla Regione Liguria è pessimo, basti vedere le condizioni della sanità pubblica, basti vedere le liste di attesa”, conclude Elly Schlein.

