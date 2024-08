Regionali Liguria, Silvestri: “nessuna scissione nel M5S, avanti con il campo progressista”

StrettoWeb

“Nessuna scissione e avanti con il campo largo progressista che è un orizzonte concreto”, queste le parole del capogruppo del M5S alla Camera, Francesco Silvestri che, in un’intervista al Quotidiano nazionale, analizza presente e futuro del Movimento, alla luce dei contrasti interni tra i vertici e dell’Assemblea costituente prevista in autunno. “Mi pare che Grillo abbia legittimamente espresso la propria sensibilità, come sua prerogativa in qualità di fondatore. D’altro canto Giuseppe Conte è stato estremamente chiaro riguardo al fatto che la Costituente non porrà né subirà paletti su nulla“, rimarca.

“Sulle elezioni regionali in Liguria, Silvestri chiarisce: “la candidatura e le strategie alternative le decideranno i liguri insieme a Conte. Non c’è mai qualcosa da fare a priori. Questa è la caratteristica del Movimento, che decide in base alla qualità del progetto con grande libertà”.

