Reggio Calabria, venerdì sera di ordinaria follia: guasto elettrico in centro, locali chiusi e caos

Venerdì sera di ordinaria follia nel centro storico di Reggio Calabria, dove in piena estate, il 9 agosto e con molti turisti in città, nella via principale dei locali del centro – via Zecca – i locali hanno dovuto chiudere al pubblico per un blackout elettrico dovuto a un guasto. L’intero quartiere è rimasto senza corrente elettrica intorno alle 21 dopo che già dalle 18:30 c’erano stati sbalzi elettrici e parziali blackout; il disservizio perdura quindi da oltre cinque ore. Al momento è arrivato un gruppo elettrogeno, perchè il guasto non si può risolvere in breve tempo.

Intanto tutti i residenti sono rimasti senz’acqua e senza condizionatori. La situazione è molto seria sia per i locali che per i residenti, in entrambi i casi imbufaliti per l’ennesimo grave disservizio su forniture essenziali.

