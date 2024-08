Reggio Calabria, la 5ª E del “Vallauri” si ritrova dopo 30 anni: tra ricordi e un momento toccante

StrettoWeb

Dopo 30 anni dal diploma, gli ex studenti della 5ª E dell’ITIS G. Vallauri di Reggio Calabria si sono riuniti per una cena speciale presso un ristorante di Catona. La serata ha avuto un grande valore simbolico per i Periti Elettrotecnici, che nel 1994 avevano sostenuto l’esame di maturità prima di prendere strade e perseguire obiettivi diversi.

Dopo una prima cena celebrativa per il ventesimo anniversario, la classe ha voluto rinnovare l’appuntamento, festeggiando e ricordando insieme i momenti vissuti sui banchi di scuola. Non è stato facile organizzare la serata ma alla fine, grazie ai social e alla tecnologia che ha permesso loro di ritrovarsi, l’iniziativa degli ex studenti dell’Istituto Vallauri si è rivelata un successo.

Emozioni e ricordi condivisi

Durante la cena, i presenti hanno avuto l’impressione che il tempo si fosse fermato a quei giorni spensierati e pieni di valori, in cui l’unico problema era riuscire a non farsi interrogare, a non prendere una nota, a non farsi bocciare o lasciare una materia.

La serata è stata caratterizzata dalla condivisione di numerosi ricordi. Molti gli episodi riportati alla mente che ancora oggi, a distanza di così tanto tempo, generano gioia e allegria. Ma uno dei momenti più toccanti è stato quando il rappresentante di classe dell’epoca ha letto un elenco dei compagni, custodito gelosamente per tutti questi anni da uno dei professori presenti.

La presenza dei docenti e dei compagni di classe

Alla rimpatriata hanno partecipato anche alcuni docenti che hanno segnato il percorso scolastico di quegli anni: i professori Domenico Minniti, Antonino Laganà e Paolo Stillitano. Tra i compagni di classe presenti: Massimiliano Caruso, Antonio Chiaia, Rocco Chirico, Lorenzo Cortese, Paolo De Lorenzo, Pierantonino Delfino, Giorgio Farisano, Bruno Fiorino, Andrea Gattuso, Francesco Mortara, Bruno Saraceno, Giorgio Sarnè, Antonio Sartiano, Ignazio Tripodi, Giuseppe Votano e Luciano Votano.

L’impegno di ritrovarsi ancora

Al termine della serata, la classe si è salutata con la promessa di ripetere l’incontro il più presto possibile, con l’augurio di essere tutti presenti alla prossima occasione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.