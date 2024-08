Reggio Calabria, per una notte torna Chicchirichi Pub | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Chi si ricorda dei giovedì del Chicchirichi? Lunedi 19 agosto 2024, a LE TERRAZZE PANORAMA di Villa San Giovanni, ritorna a grande richiesta THE REUNION, l’evento che già nel 2019 riscosse un grande successo di pubblico, dedicato ai bei ricordi, ai tempi in cui, di giovedì, si andava a cantare e ballare solo al CHICCHIRICHII’.

Cinque anni dopo infatti, gli organizzatori, Pasquale Richichi e Carmelo Monti, insieme a Maurizio Bambace e Felice Repaci e tutto lo staff del Panorama, rinnovano l’idea di ricreare le stesse atmosfere e lo stesso ambiente che, tra glia anni 1995 e 2000, rispettivamente con Sonorya Music e appunto Il Chicchirichi Pub, furono punto di riferimento della movida reggina.

I DEEJAY dell’epoca e la musica di quegli anni saranno attori di questo evento straordinario che non vuol essere soltanto una serata di divertimento, ma un luogo d’incontro tra amici di vecchia data oggi lontani, protagonisti e testimoni di ricordi in un tempo in cui il mondo era meno complicato.

L’intrattenimento prevede sia lo spettacolo con cena che avrà inizio alle ore 21:00 e lo spettacolo dopo cena con la musica più bella di quei tempi e non solo.

INFO: 333.5279213

ORE 21:00 DINNER SHOW & KARAOKE – € 25,00 inclusa drink e dopo cena

0RE 23:00 DISCO_TIME: € 15 con drink

facebook.com/thereunionsonoryachicchirichi

