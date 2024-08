Reggio Calabria, smarrito un portafoglio con documenti importanti, lauta ricompensa a chi lo trova

StrettoWeb

Un portafoglio con documenti imprescindibili è stato smarrito sulla via Nazionale, tra Catona (Colonnina BG) e Villa San Giovanni nella zona nord di Reggio Calabria. Il portafoglio di marca The Bridge è di colore nero e contiene documenti importanti. Chiunque dovesse ritrovarlo può contattare il proprietario al numero 3408507863. Il proprietario offre una lauta ricompensa di 300 euro per chiunque riuscirà a ritrovare il portafoglio smarrito.

