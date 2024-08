A Reggio Calabria una serata per la Palestina: talk, cena araba e raccolta fondi per Gaza

StrettoWeb

“Come BDS Reggio Calabria e Docenti per Gaza siamo felici di annunciare che domenica 18 agosto ore 18:30 si terrà una serata a sostegno del popolo palestinese L’evento si svolgerà presso Borgata Giardini – Via Pio XI n. 73, Reggio Calabria – e prevede un talk con la partecipazione di diversi relatori, cui seguirà il dibattito con il pubblico e, alle 20:30, una cena solidale di cui parte del ricavato verrà devoluto al progetto Gaza Freestyle”. Così in una nota gli organizzatori della serata illustrano il programma della stessa.

“Dal 7 ottobre 2023 si è aperta una nuova e terrificante fase di oppressione del popolo palestinese, con un bilancio secondo la rivista The Lancet di circa 182.000 vittime prevalentemente civili, e ad oggi nulla si è fatto per fermare Israele e il governo criminale ultrasionista guidato da Netanyahu. Il nostro Paese continua a rendersi complice del genocidio con la prosecuzione indisturbata degli accordi militari ed economici, un Ministro degli Esteri inadeguato e tradizionalmente vicino al sionismo, l’astensione sulle risoluzioni ONU per il cessate il fuoco e il mancato riconoscimento dello Stato Palestinese (al contrario di Spagna, Irlanda e altri Paesi europei)”, si legge ancora.

“Simone Alecci e Myriam Pettinato, attivisti e referenti di BDS Reggio Calabria e Docenti per Gaza, introdurranno l’evento illustrando e promuovendo l’impegno delle rispettive realtà. Interverrà Margherita Grazioli, attivista di Blocchi Metropolitani Urbani e assegnista di ricerca in Geografia Economica presso il Gran Sasso Science Institute. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Carla Monteforte, che relazionerà sullo stretto rapporto tra propaganda sionista, mass media e cultura a livello internazionale”.

“Per la cena solidale è richiesto il pagamento di una quota di 15 € e la prenotazione tramite messaggio sui social di BDS Reggio Calabria, o direttamente all’indirizzo “bdsreggiocalabria@gmail.com”. Si accettano anche contributi volontari che saranno interamente destinati al progetto Gaza Freestyle. Vi aspettiamo!”, si chiude la nota.

